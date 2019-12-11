Прокурор запросил для экс-заместителя главы «Росгеологии» 3,5 года колонии

Обвинение запросило 3,5 года колонии для бывшего первого заместителя директора «Росгеологии» Руслана Горринга, а также 400 тыс. рублей штрафа. Об этом сообщает корреспондент «Известий» в среду, 11 декабря.

Дело в отношении Горринга рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде. Обвиняемый полностью признал свою вину и заявил, что согласен на особый порядок рассмотрения дела, который гарантирует более мягкое наказание.

«Прошу признать частичное возмещение ущерба потерпевшим смягчающим обстоятельством», — сказал прокурор.

По данным следствия, в 2011 году Руслан Ганижев, впоследствии сменивший фамилию на Горринг, являясь доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил от предпринимателя более 5 млн рублей за беспрепятственное ведение бизнеса на территории Ленинского района Московской области. Деньги он должен был передать председателю районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан.

Ганижева отправили под подписку о невыезде, однако после избрания меры пресечения он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом. То же самое сделали его ближайшие родственники.

7 марта Домодедовский суд Московской области арестовал Горринга на два месяца. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело в отношении Горринга было возобновлено после скандала с его участием, который разгорелся в конце января.

Тогда в Сети появилось видео, на котором Горринг, беседуя с подчиненной, напоминает, что сначала уволил ее из-за того, что она купила ему билет в бизнес-класс самолета, а не в первый класс, затем через две недели восстановил в должности в одном из филиалов, чтобы она выполняла свою «главную задачу — стучать». Из диалога становилось понятно, что он неоднократно принуждал подчиненных к интиму.