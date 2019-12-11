Украинская полиция возбудила уголовное дело из-за драки в раде

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело из-за драки в Верховной раде, в которой пострадал народный депутат от фракции «Слуга народа» Андрей Богданец. Об этом в среду, 11 декабря, сообщила пресс-служба правоохранительных органов Киева.

«По факту столкновения в помещении комитетов Верховной рады полиция открыла уголовное производство. Следователи квалифицировали произошедшее как «угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля», говорится в сообщении пресс-службы.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

Ранее в этот день сообщалось, что Богданца госпитализировали после драки с подозрением на сотрясение мозга.

11 декабря стало известно об очередной драке в раде из-за закона о рынке земли. В рукопашную вступили Богданец, член партии «Свобода» Игорь Мирошниченко и бывшие депутаты «Свободы», активисты Эдуард Леонов и Юрий Сиротюк.

Как объяснила депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук, потасовке предшествовало предложение экс-премьера, главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко проголосовать за снятие законопроекта с рассмотрения. Однако инициативу не поддержал глава аграрного комитета рады Николай Сольский и взамен предложил перенести рассмотрение документа на 12 декабря.

В прошлый раз, 5 декабря, депутаты рады устроили драку из-за оскорбления Верещук. Так, нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос в общем чате партии нецензурно обратился к ней. Женщина потребовала принести ей извинения, за нее вступился однопартиец Максим Бужанский.

Обсуждение документа о запуске рынка земли на Украине уже не первый раз провоцирует потасовку в парламенте.

13 ноября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. За два дня до этого президент Владимир Зеленский заявил, что после отмены моратория на продажу земли ее смогут покупать только граждане Украины.