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Украинского депутата госпитализировали после драки в Раде

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Фото: facebook.com/Андрей Якобчук
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Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики. Об этом в среду, 11 декабря, сообщила в своем Facebook заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

«Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь — с применением силы. Мы никому не позволим в неполитический и непарламентский способ влиять на работу представителей народа Украины», — написала она на своей странице.

Кравчук уточнила, что народный депутат находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

Ранее в этот же день стало известно об очередной драке в Раде из-за закона о рынке земли. В рукопашную вступили Богданец, член партии «Свобода» Игорь Мирошниченко и бывшие депутаты «Свободы», ныне активисты Эдуард Леонов и Юрий Сиротюк.

Как объяснила депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук, потасовке предшествовало предложение экс-премьера, главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко проголосовать за снятие законопроекта с рассмотрения. Однако инициативу не поддержал глава аграрного комитета рады Николай Сольский и взамен предложил перенести рассмотрение документа на 12 декабря.

В прошлый раз, 5 декабря депутаты рады устроили драку из-за оскорбления Верещук. Так, нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос в общем чате партии нецензурно обратился к ней. Женщина потребовала принести ей извинения, за нее вступился однопартиец Максим Бужанский.

Обсуждение документа о запуске рынка земли на Украине уже не первый раз провоцирует потасовку в парламенте.

13 ноября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. За два дня до этого президент Владимир Зеленский заявил, что после отмены моратория на продажу земли ее смогут покупать только граждане Украины.

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