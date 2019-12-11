Первый глэмпинг откроют в Ульяновской области

Комфортный кемпинг с кинотеатром и системой охлаждения воздуха организуют в Ульяновской области. Он появится на территории национального парка «Сенгилеевские горы».

Проект глэмпинга власти Ульяновской области обсуждают с местными предпринимателями. Бизнесмена намерены принять участие в реализации идеи. Предполагается, что в районе села Тушна будет расположен мини-отель в палаточном формате. В палатках расположатся кровати, будут смонтированы системы обогрева и охлаждения воздуха. Об этом сообщает 1ul.ru.

Всего планируется установить семь палаток, а также зону питания и кинотеатр.

Глэмпинги уже появились в нескольких регионах России. В Рязанской области на территории лагеря, рассчитанного на 24 туристов, доступны парковки, туалеты и душевые, а также места под автодома.