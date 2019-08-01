Первый благоустроенный кемпинг появился в Рязанской области

Благоустроенную кемпинговую площадку впервые открыли в Рязанской области. Она расположилась в черте туристско-рекреационного кластера «Рязанский».

Кемпинг находится на трассе, которая связывает Рязань с Нижним Новгородом и Владимиром. По данным областного правительства, территория рассчитана на 24 места. Для туристов доступны парковки, туалеты и душевые, также в кемпинге можно разместить автодома и караваны. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

В дальнейшем кемпинг будет увеличен до 50 мест. Также власти обсуждают вопрос создания благоустроенных кемпингов в Клепиковском районе и кластере «Касимовский».

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае начал работу первый глэмпинг. Туристы могут отдохнуть на природе со всеми удобствами в национальном парке «Анюйский».