Лаврентьев заявил о неготовности Турции урегулировать ситуацию в Сирии

Турция пока не готова к выполнению взятых на себя обязательств по стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Об этом пишет «Интерфакс» в среду, 11 декабря.

«В Идлибской зоне деэскалации те усилия, которые предпринимает турецкая сторона с тем, чтобы умеренные оппозиционные группировки взяли контроль над этой зоной и обеспечили устойчивое прекращение огня в этой зоне, они не исполняются», — сказал Лаврентьев на пресс-конференции по итогам очередного этапа переговоров в Нур-Султане.

Он подчеркнул, что работа с Турцией по этому вопросу проводится на постоянной основе, а тема уже неоднократно поднималась в ходе межправительственных консультаций.

По словам дипломата, необходимо скорейшее реагирование на те провокационные действия, которые в настоящий момент осуществляются неподконтрольными Турции военными группировками в Идлибской зоне, особенно в районе Алеппо.

Он рассказал, что за последнюю неделю по Алеппо было выпущено 32 реактивных снаряда, в результате чего погибли 10 человек и еще несколько десятков пострадали.

«Необходимо предпринимать меры для того, чтобы обуздать радикалов, чтобы не дать им возможность находится в этой Идлибской зоне деэскалации. Мы продолжим работу с нашими турецкими партнерами по убеждению их делать шаги навстречу и выполнять свои обязательства», — добавил Лаврентьев.

26 ноября глава МИД России Сергей Лавров подтвердил информацию о провокациях в сирийской провинции Идлиб.

22 октября по итогам переговоров в Сочи Москва и Анкара приняли меморандум о совместном патрулировании на севере Сирии. Как рассказал тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, патрулирование должно осуществляться на сирийских территориях глубиной 10 км от границы с Турцией. Меморандум также закрепил договоренность двух стран о борьбе с терроризмом во всех его проявлениях, сепаратизмом в Сирии, а также подтвердил приверженность единству и территориальной целостности Сирии.