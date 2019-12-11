В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотографа

В подмосковной деревне Никифорово неподалеку от автобусной остановки полицейские обнаружили обезглавленное тело мужчины. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области в среду, 11 декабря.

«В деревне Никифорово г.о. Лосино-Петровский без головы обнаружено тело 37-летнего москвича, давность наступления смерти которого около суток», — сказано в сообщении.

По данным следствия, мужчина отправился в лес для фотосъемки животных.

Следователи-криминалисты осмотрели место происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза, уточняет «Газета.ру». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

9 декабря в Республике Коми в лесной местности обнаружили тело 59-летнего мужчины со следами укусов животных.