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В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотографа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В подмосковной деревне Никифорово неподалеку от автобусной остановки полицейские обнаружили обезглавленное тело мужчины. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области в среду, 11 декабря.

«В деревне Никифорово г.о. Лосино-Петровский без головы обнаружено тело 37-летнего москвича, давность наступления смерти которого около суток», — сказано в сообщении.

По данным следствия, мужчина отправился в лес для фотосъемки животных.

Следователи-криминалисты осмотрели место происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза, уточняет «Газета.ру». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

9 декабря в Республике Коми в лесной местности обнаружили тело 59-летнего мужчины со следами укусов животных.

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