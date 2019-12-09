Пропавшего в Севастополе подростка нашли мертвым

16-летнего подростка, пропавшего в Севастополе в ноябре, нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщается на сайте крымского управления СК РФ.

По данным следствия, юноша покинул дом 26 ноября.

«Сегодня тело юноши было обнаружено в одном из заброшенных строений в районе Максимовой дачи в той же одежде, в которой он покинул дом. Предварительно, следы насильственной смерти на теле молодого человека отсутствуют», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие изучит обстановку в семье погибшего, его окружение, а также установит обстоятельства трагедии.

В феврале текущего года сообщалось, что в Немане Калининградской области охотники обнаружили в лесу тело подростка, находившегося в розыске на протяжении месяца.