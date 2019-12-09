Прямой эфир

Пропавшего в Севастополе подростка нашли мертвым

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

16-летнего подростка, пропавшего в Севастополе в ноябре, нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщается на сайте крымского управления СК РФ.

По данным следствия, юноша покинул дом 26 ноября.

«Сегодня тело юноши было обнаружено в одном из заброшенных строений в районе Максимовой дачи в той же одежде, в которой он покинул дом. Предварительно, следы насильственной смерти на теле молодого человека отсутствуют», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие изучит обстановку в семье погибшего, его окружение, а также установит обстоятельства трагедии.

В феврале текущего года сообщалось, что в Немане Калининградской области охотники обнаружили в лесу тело подростка, находившегося в розыске на протяжении месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
На Урале в лагере скончался 13-летний подросток

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019