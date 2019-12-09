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Тело мужчины нашли со следами укусов в лесу в Коми

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В Республике Коми проводится проверка по факту гибели 59-летнего мужчины. Его тело нашли в лесной местности со следами укусов животных.

По данным правоохранительных органов, последний раз местного жителя живым видели 13 ноября. Тогда мужчина распивал спиртные напитки с сожительницей и ее сыном. Он вышел из дома, а женщина с сыном легли спать. На следующее утро они посчитали, что пропавший отправился на вахтовые работы. Лишь в начале декабря, когда от местного жителя так и не появилось известий, супруга обратилась за помощью в полицию. К поискам были привлечены спасатели. Во время осмотра лесной местности вблизи дома пропавшего поисковики заметили следы зверей, сообщает ИА «Комиинформ».

Тело мужчины случайно обнаружил один из полицейских, который заметил торчащую из сугроба ногу. При осмотре тела эксперты пришли к выводу, что причиной смерти стало переохлаждение, при этом на теле имелись следы укусов животных.

По факту смерти местного жителя проводится проверка.

11 ноября сообщалось, что возле населенных пунктов в Республике Коми начали появляться медведи-шатуны.

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