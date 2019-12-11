Совфед одобрил ограничение выезда за границу экс-сотрудникам ФСБ
Закон об ограничении выезда за границу для сотрудников ФСБ на срок до пяти лет с момента выхода в отставку одобрил Совет Федерации на пленарном заседании палаты. Об этом пишет «Парламентская газета» в среду, 11 декабря.
В пояснительной записке к закону говорится, что он был подготовлен на фоне участившихся случаев задержания бывших сотрудников ФСБ России правоохранительными органами иностранных государств. Россияне, уволенные из спецслужб, привлекались к уголовной ответственности исключительно в связи с фактом прохождения ими службы в таких структурах.
По словам авторов документа — депутатов Госдумы — целью закона является «усиление мер обеспечения безопасности органов федеральных служб безопасности, их сотрудников, а также лиц, уволенных с военной службы».
При этом порядок принятия решения об ограничении выезда гражданина России за границу в связи с указанной причиной будет отнесен к компетенции ФСБ.
В случае если ФСБ будет иметь информацию об угрозе конкретным бывшим сотрудникам в той или иной стране, то спецслужба после вступления этого закона в силу сможет их защитить.
В июне генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компаний, допущенных к секретной информации.