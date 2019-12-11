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ФСБ предотвратила теракт в Мурманске

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Фото: Depositphotos
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В Мурманске задержан сторонник запрещенной в России организации «Правый сектор», готовивший теракт. У мужчины изъята самодельная бомба большой мощности, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Подозреваемого задержали 10 декабря при извлечении бомбы из тайника, передает ТАСС. Его имя не называется. Известно, что это гражданин России и ему 36 лет.

Теракт планировался рядом со зданием органов местного самоуправления, отметили в ФСБ.

10 декабря глава ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников рассказал, что в 2019 году спецслужбы ликвидировали девять главарей боевиков и не допустили ни одного террористического акта на территории России. Всего нейтрализованы 32 бандита. Задержаны 41 бандлидер, 241 боевик и 606 пособников.

Кроме того, правоохранительные органы пресекли деятельность 78 законспирированных террористических ячеек и ликвидировали 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия.

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