Путин заявил о безоговорочном запрете «Хизб ут-Тахрир» в России

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подчеркнул обязательность выполнения решения Верховного суда о запрете деятельности международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» в России. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» во вторник, 10 декабря.

«Решение (о запрете «Хизб ут-Тахрир». — Ред.) принято Верховным судом, является необходимым к исполнению», — ответил российский лидер на слова представителя СПЧ о том, что члены организации получили реальные сроки, однако не совершали ни одного террористического акта.

Путин добавил, что участники «Хизб ут-Тахрир» запрещают переливать себе кровь и своим детям. Он напомнил, что в последний раз от такой практики погиб ребенок в Кабардино-Балкарии.

В ноябре сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали девятерых членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве, Тюмени и Татарстане. По версии правоохранителей, задержанные готовили планы по свержению власти и созданию так называемого всемирного халифата.

«Хизб ут-Тахрир» (Партия исламского освобождения) создана в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе.