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В Москве арестовали девять подозреваемых в причастности к терроризму

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Мещанский районный суд Москвы арестовал девять мигрантов из стран СНГ, которые подозреваются в терроризме, пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах в четверг, 5 декабря.

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«Среди арестованных — восемь мужчин и одна женщина», — уточнил источник.

Все арестованные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»). Эта статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Представитель суда добавил, что они были арестованы накануне вечером, 4 декабря. Срок ареста — два месяца. По словам источника агентства, подозреваемые состоят в международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Другие подробности не приводятся.

3 декабря сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семерых членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Среди задержанных — как граждане РФ, так и уроженцы государств Центрально-Азиатского региона. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

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