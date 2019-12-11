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Лоза высказался о смерти вокалистки Roxette

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал информацию о смерти шведской певицы Мари Фредрикссон, вокалистки группы Roxette. Об этом сообщает 10 декабря Nation News.

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По словам Лозы, Фредрикссон «была талантливой женщиной», а музыканты Roxette сумели создать собственный стиль, узнаваемый во всем мире, пишет RT.

«У нее был рак, она долгое время болела. Они одни из немногих шведских исполнителей, которых пустили на американский рынок, это нечасто бывает. Американцы, кроме ABBA и Roxette, никого не пустили и не особо жаловали европейских звезд. Мари хорошо пела, была талантливой женщиной, но рак никого не щадит, к сожалению», — сказал Лоза.

Прокомментировал смерть исполнительницы и музыкальный критик Илья Легостаев. В беседе с радио Sputnik он отметил, что почти в каждом альбоме группы были какие-то открытия и смерть солистки стала большой утратой для всех поклонников коллектива.

«Коллектив оставил довольно заметный след в музыкальной индустрии. В Америке их песня It Must Have Been Love попала в саундтрек кинохита «Красотка», который в свое время гремел по обе стороны Атлантики», — заявил Легостаев.

Вокалистка шведской поп-рок-группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась на 62-м году жизни 9 декабря после продолжительной болезни. В 2002 году медики диагностировали у Фредрикссон рак мозга. В 2016 году здоровье артистки серьезно ухудшилось, и она покинула сцену.

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