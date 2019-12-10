Увядший цветок: умерла вокалистка группы Roxette

В 2016 году врачи запретили Мари концертную деятельность, однако она продолжала работать в студии. Ее последний сольный сингл вышел в 2017 году, и она говорила о желании записать джазовый альбом. Однако состояние певицы становилось всё хуже, в последние месяцы жизни она теряла память и с трудом узнавала родных. 9 декабря менеджер артистки Мари Димберг сообщила, что Гун-Мари Фредрикссон скончалась в возрасте 61 года