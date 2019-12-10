Увядший цветок: умерла вокалистка группы Roxette

Гун-Мари Фредрикссон, бессменная вокалистка знаменитой шведской рок-группы Roxette, умерла 9 декабря 2019 года. Она долго и тяжело болела: в 2002 году у нее был диагностирован рак мозга. Мари боролась с недугом до последнего. «Известия» вспоминают исполнительницу таких великих хитов ХХ века, как The Look, Fading Like a Flower и It Must Have Been Love
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Мари родилась 30 мая 1958 года в шведском городе Эсшё в небогатой семье. С детства она мечтала стать эстрадной певицей и в 17 лет поступила в музыкальное училище
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В начале 1980-х Мари присоединилась в качестве вокалистки к группе гитариста Пера Гессле Gyllene Tider. В 1986 году Гессле и Фредрикссон основали принесший им всемирную славу дуэт Roxette
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
Первые записи Roxette пользовались популярностью в Европе. После того как их песня It Must Have Been Love прозвучала в фильме «Красотка», дуэт приобрел всемирную славу
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Фото: Getty Images/WireImage/Steve Jennings
Параллельно с работой в Roxette Мари занималась и сольной карьерой. В ее дискографии девять сольных альбомов, преимущественно записанных на шведском языке и ориентированных на местный рынок
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В 1990-е Roxette стали одной из главных поп-групп мировой сцены, собирая стадионы практически в любой стране
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Название группы было позаимствовано из одноименной песни культовой британской рок-группы Dr Feelgood
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В 2002-м врачи обнаружили у Мари опухоль мозга. Она была вынуждена на несколько лет оставить активную деятельность и сосредоточиться на лечении
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Мари вернулась к музыке в 2006 году. Во время лечения она также увлеклась живописью, ее работы демонстрировались на нескольких персональных выставках
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В 2016 году врачи запретили Мари концертную деятельность, однако она продолжала работать в студии. Ее последний сольный сингл вышел в 2017 году, и она говорила о желании записать джазовый альбом. Однако состояние певицы становилось всё хуже, в последние месяцы жизни она теряла память и с трудом узнавала родных. 9 декабря менеджер артистки Мари Димберг сообщила, что Гун-Мари Фредрикссон скончалась в возрасте 61 года
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