Увядший цветок: умерла вокалистка группы Roxette

Гун-Мари Фредрикссон, бессменная вокалистка знаменитой шведской рок-группы Roxette, умерла 9 декабря 2019 года. Она долго и тяжело болела: в 2002 году у нее был диагностирован рак мозга. Мари боролась с недугом до последнего. «Известия» вспоминают исполнительницу таких великих хитов ХХ века, как The Look, Fading Like a Flower и It Must Have Been Love