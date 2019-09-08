Жизнь в розовом свете: певица Пинк качается на люстре и растит детей

Алиша Бет Мур, более известная поклонникам как Пинк, отмечает 8 сентября 40-летие. В день рождения популярной певицы, благотворительницы и актрисы «Известия» вспоминают этапы ее карьеры и достижения — личные и профессиональные
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Дебютный альбом Пинк Can't Take Me Home был выпущен в 2000 году и сразу же принес певице популярность
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21 октября 2001 года Пинк приняла участие в благотворительном концерте в помощь жертвам терактов 11 сентября
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Пинк получила известность своим хулиганским сценическим образом и театрализованными шоу, сравнимыми по сложности с концертами Мадонны
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Певица может похвастать тремя «Грэмми» и пятью премиями MTV Video Music Awards
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В отличие от многих эстрадных звезд XXI столетия, Пинк родом из самой обычной семьи. Ее мать — медсестра, а отец — страховой агент
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На творчество и стиль Пинк, по ее собственным словам, больше всего повлияли Мадонна, Дженис Джоплин, Джоан Джетт и Билли Джоэл
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По мнению журналиста канала MTV Джеймса Монтгомери, «Пинк может превзойти в сумасшествии на сцене кого угодно, хоть Леди Гагу, хоть Лили Аллен»
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Певица — активная сторонница организации РЕТА и участвует в акциях в защиту животных
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Пинк замужем за мотогонщиком Кэри Хартом. У четы двое детей, дочь Уиллоу Сейдж и сын Джеймсон Мун
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Общее количество проданных записей Пинк оценивается в 90 млн экземпляров. Но даже будучи матерью семейства, самой красивой женщиной 2018 года по версии журнала People и одной из самых богатых поп-певиц мира, она и в 40 лет не прочь покачаться на люстре
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