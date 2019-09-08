Жизнь в розовом свете: певица Пинк качается на люстре и растит детей

Общее количество проданных записей Пинк оценивается в 90 млн экземпляров. Но даже будучи матерью семейства, самой красивой женщиной 2018 года по версии журнала People и одной из самых богатых поп-певиц мира, она и в 40 лет не прочь покачаться на люстре