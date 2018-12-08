Выросла рэпка: Ники Минаж создала новый стандарт красоты для хип-хопа

Ники Минаж выпустила за свою карьеру четыре альбома, имевших большой успех и у публики, и у критиков. Кроме того она активно сотрудничает в качестве модели и дизайнера с ведущими модными домами Европы и США (на фото Минаж представляет новую коллекцию Versace)