Выросла рэпка: Ники Минаж создала новый стандарт красоты для хип-хопа

Ники Минаж, по мнению большинства критиков самая важная сегодня фигура в женском рэпе, родилась 8 декабря 1982 года в Порт-оф-Спейне, Тринидад и Тобаго. В день рождения знатной хип-хоперши «Известия» подготовили специальную фотогалерею
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Фото: Getty Images/Jacopo Raule
Ники Минаж выпустила за свою карьеру четыре альбома, имевших большой успех и у публики, и у критиков. Кроме того она активно сотрудничает в качестве модели и дизайнера с ведущими модными домами Европы и США (на фото Минаж представляет новую коллекцию Versace)
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Фото: Getty Images/BBMA2017/John Shearer
С Минаж сотрудничают ведущие артисты хип-хопа, р-н-б и танцевальной сцены, такие, как знаменитый французский диджей Давид Гетта
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Фото: Getty Images/Frazer Harrison
Настоящее имя певицы — Оника Таня Мараж, у нее смешанное малайско-индийско-тринидадское происхождение
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Фото: Getty Images/MTV1617/Theo Wargo
С Арианой Гранде Ники связывают не только творческие, но и дружеские (что редкость в мире шоу-бизнеса) отношения
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Фото: Global Look Press/face to face/Wiese
Минаж любит появляться на сцене и на светских мероприятиях в шокирующих футуристических нарядах
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Фото: Getty Images/Kevin Winter
У Ники Минаж есть начальное музыкальное образование: она училась по классу кларнета и даже играла в молодежном оркестре
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Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Kirk McKoy
Минаж десять раз номинировалась на премию «Грэмми», но пока так и не получила ее
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Фото: Global Look Press/Hubert Boesl
Зато канал Black Entertainment Television семь раз подряд признавал ее лучшей хип-хоп-артисткой года
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Фото: Getty Images/AMA2011/Christopher Polk
Последний альбом Минаж, вышедший в августе 2018 года и названный без ложной скромности Queen («Королева»), дебютировал на втором месте в национальном хит-параде США
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