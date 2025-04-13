Всё больше стран, в том числе и в Европе, обращает внимание на лживость позиций Киева. Об этом заявил 13 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

«Мы видим, что такое отвратительное поведение киевского режима не совсем импонирует нынешней администрации [президента США Дональда] Трампа. И кроме того, всё больше стран, в том числе и в Европе, обращает внимание на во многом лживую позицию киевского режима по целому ряду вопросов», — сказал Песков.

Он напомнил о том, что Украина уже нарушила мораторий на удары по объектам российской энергетики. По его словам, это происходит либо из-за того, что киевский режим не хочет соблюдать этот мораторий, либо он не может держать свои военные силы под контролем.

«Поэтому всё больше и больше стран, международных политиков обращают на это внимание», — подытожил Песков.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток дважды атаковали энергообъекты РФ в Белгородской области.

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук 12 апреля заявил, что киевский режим с момента договоренности о 30-дневном моратории на удары по объектам российской энергетики нарушил его более 60 раз. Он также добавил, что ВСУ ежедневно пытаются атаковать энергоинфраструктуру РФ.