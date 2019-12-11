Подростки разгромили центр реабилитации детей-инвалидов в Севастополе

В Общественной палате Севастополя рассказали о том, кто может быть причастен к разгрому помещения для реабилитации детей-инвалидов «Особые дети». Не исключено, что это сделали подростки.

По словам члена палаты Натальи Кирюхиной, которые приводит онлайн-издание «Новый Севастополь», речь идет о четырех подростках, которым по 14 лет. Все они из обеспеченных семей, учатся в обычных школах и «разбойничают» в городе.

У подростков при этом не было цели разгромить помещение именно этого центра. Им вообще было всё равно, чье это имущество, отметила Кирюхина.

На информацию об акте вандализма отреагировал и.о. губернатора Севастополя Михаил Развозжаев. Он поручил оказать помощь в восстановлении помещений центра.

О том, что неизвестные проникли в центр реабилитации детей-инвалидов, стало известно 8 декабря. Родители опубликовали видео случившегося в социальных сетях.