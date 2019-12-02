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В Севастополе засняли «неадекватное вождение» с ребенком за рулем

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Фото: соцсети
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Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с ребенком за рулем автомобиля, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 2 декабря.

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Как отметил автор видео, он обратил внимание на «неадекватное вождение» на парковке торгового центра в Севастополе. Когда автомобиль проехал мимо, выяснилось, что за рулем находился мальчик. Отмечается также, что рядом находился мужчина.

Некоторые интернет-пользователи отметили, что машина ехала вдоль забора вдали от людей.

19 ноября многодетную мать из Набережных Челнов, посадившую за руль шестилетнего сына, оштрафовали на 35 тыс. рублей.

Резонансное видео, на котором автомобиль Hyundai ехал по трассе со скоростью 130 км/ч, появилось в соцсетях 16 ноября. За рулем находился шестилетний ребенок.

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