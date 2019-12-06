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В Севастополе выявили более 1 тыс. пьяных водителей в 2019 году

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В Севастополе регулярно проводятся профилактические рейды по выявлению пьяных водителей. С начала 2019 года госавтоинспекторы задержали более 1 тыс. нарушителей.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД УМВД, в минувшие выходные прошла очередная профилактическая операция «Нетрезвый водитель». За два часа сотрудники ГИБДД выявили четырех пьяных автомобилистов, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Всего с начала года были установлены 1103 случая вождения в алкогольном или наркотическом опьянении.

По данным региональной ГИБДД, не менее 10% дорожно-транспортных происшествий в Севастополе происходят по вине пьяных водителей.

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