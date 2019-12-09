Центр реабилитации инвалидов в Севастополе пострадал из-за вандалов

И.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил оказать помощь центру детской реабилитации инвалидов. Учреждение пострадало от действий вандалов.

По данным родителей, в минувшие выходные неизвестные проникли в учреждение и устроили погром. В центре было повреждено имущество, нанесены повреждения стенам, кафельной плитке и санузлу. Виновников налета опознают по записям с камер видеонаблюдения, сообщает интернет-газета «Новый Севастополь». При этом родители уточнили, что ранее центр восстанавливался с привлечением их средств.

По поручению Развожаева вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин проведет встречу с родителями, которые написали заявление в правоохранительные органы. Власти окажут помощь в восстановлении центра.