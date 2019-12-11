Компьютерный томограф появился в Копейске Челябинской области

В городской больнице № 1 поселка Советов в Копейске установили новый компьютерный томограф. Он необходим для работы нового первично-сосудистого отделения.

«Раньше пациенты из Копейска, которым показана экстренная госпитализация с сосудистыми катастрофами, получали помощь в челябинских больницах. С 2020 года мы попытаемся получить объемы на оказание помощи именно этой категории пациентов», — рассказал Алексей Алешкевич, главный врач учреждения.

Этот томограф считается одним из лучших аппаратов в стране, отмечает 1obl.ru. Городская больница воспользовалась возможностью партнерства с коммерческими организациями. Само исследование занимает от 2 до 20 минут. Аппарат будет доступен круглосуточно. Некоторые услуги томографа будут платными, но планируется, что копейчанам они обойдутся гораздо дешевле, чем при обследовании в Челябинске.

Напомним, по национальному проекту «Здравоохранение» в Челябинской области на этот год был запланирован ремонт 118 объектов, в том числе 14 медучреждений в столице региона, среди которых взрослые и детские поликлиники, операционные блоки, хосписы. Заключены контракты на закупку 62 единиц медицинской техники. Новое оборудование должны получить учреждения в Челябинске, Златоусте, Троицке, Копейске, Аше, Варне и Верхнем Уфалее.