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Балаклавскую бухту заполонили ушастые медузы

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Фото: youtube.com/Вести Крым
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Морское течение принесло в Балаклавскую бухту десятки тысяч медуз. Об этом 11 декабря сообщает НТС.

При этом «Вести.Крым» уточняет, что медузы вида аурелия, более известного как ушастая медуза, не представляют большой опасности для человека. Их прикосновение можно сравнить с ощущениями от ожога крапивы.

Такое явление происходит несколько раз в год, однако преимущественно «нашествие» медуз выпадает на весенне-летний период.

В 2018 году специалисты предложили использовать медуз Черного и Азовского морей в пищевой промышленности. По их словам, засоленных, а затем высушенных медуз можно использовать для приготовления суши, супов и салатов.

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