Черноморских медуз будут использовать для приготовления суши

Медуз из Азовского и Черного морей предлагают использовать в производстве пищевой продукции. Об этом сообщает Азовский НИИ рыбного хозяйства.

Специалисты уточняют, что медуз можно засаливать, а затем высушивать. Консистенция получившегося продукта может получаться от эластичной до крошащейся. Высушенные медузы подходят для приготовления супов, их можно добавлять в салаты, а также в суши. Также медузы могут быть использованы в качестве сырья для соусов, пряных настоев и заливок, пишет RostovGazeta.

В институте также поясняют, что в Черном и Азовском морях популяция медуз Aurelia aurita и Rhizostoma pulmo разрослась из-за отсутствия ловли. В итоге они мешают отдыху туристов, а также рыбному промыслу. По оценкам ученых, ежегодно в Черном море можно вылавливать до 300 т медуз, в Азовском — до 100 т.