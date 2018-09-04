Прямой эфир

Черноморских медуз будут использовать для приготовления суши

0
Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Медуз из Азовского и Черного морей предлагают использовать в производстве пищевой продукции. Об этом сообщает Азовский НИИ рыбного хозяйства.

Специалисты уточняют, что медуз можно засаливать, а затем высушивать. Консистенция получившегося продукта может получаться от эластичной до крошащейся. Высушенные медузы подходят для приготовления супов, их можно добавлять в салаты, а также в суши. Также медузы могут быть использованы в качестве сырья для соусов, пряных настоев и заливок, пишет RostovGazeta.

В институте также поясняют, что в Черном и Азовском морях популяция медуз Aurelia aurita и Rhizostoma pulmo разрослась из-за отсутствия ловли. В итоге они мешают отдыху туристов, а также рыбному промыслу. По оценкам ученых, ежегодно в Черном море можно вылавливать до 300 т медуз, в Азовском — до 100 т.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пресноводных медуз поймали в реке в Краснодарском крае
Численность медуз выросла в Азовском море

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017