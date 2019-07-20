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Множество ядовитых медуз выбросило на берег Азовского моря

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Посетители пляжа в городе Кучугур Краснодарского края сообщили о выброшенных на берег медузах. Видеозапись с пляжа опубликовано в Instagram-аккаунте krasnodar_kray.

На записи видно, что на песке лежат крупные медузы с сильно поврежденными телами. В комментариях отмечается, что такие медузы способны обжечь, но это опасно лишь при аллергии.

Ранее, 16 июля, издание «Регион online» писало, что похожих медуз заметили на пляже в Приморско-Ахтарске. Специалисты по водным биологическим ресурсам рассказали, что у побережья появились медузы корнероты.

Ученые предположили, что медуз выбросило на берег штормом. Кроме того, по данным исследователей, из-за роста солености воды корнероты активно мигрируют по Керченскому проливу из Черного моря в Азовское.

Медузы корнероты живут в теплых морях. Они довольно крупные — достигают 50–60 см в диаметре и весят до 10 кг. Распознать их также можно по широкому куполу синеватого или фиолетового цвета.

Ранее в июле сообщалось, что британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером больше человека.

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