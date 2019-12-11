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Nike выпустит купальные костюмы для мусульманок

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Фото: nike.com
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Компания Nike выпустит коллекцию купальников для мусульманок Victory Swim 1 февраля 2020 года, сообщается на официальном сайте бренда.

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Коллекция будет включать в себя как полностью закрытые купальные костюмы, так и отдельные их элементы для плавания. Сообщается, что купальники сшиты из легкого, дышащего быстросохнущего трикотажа с высоким солнцезащитным фактором.

Дизайнеры буркини черпали вдохновение у известных спортсменок, в частности, фигуристки из Объединенных Арабских Эмиратов Захры Лари, которая первой в своем виде спорта надела хиджаб на соревнованиях.

«Коллекция Nike Victory Swim Collection демонстрирует силу инноваций, позволяющих всем женщинам открыть для себя радость спорта», — рассказала креативный директор компании Марта Мур.

В августе Египет отменил запрет местных отелей на купание в бассейнах и море в буркини.

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