Отели в Египте отменят запрет на купание в буркини

Египетская палата туризма выпустила предупреждение к отелям о недопустимости запрета на купание в бассейнах и море в буркини — купальных костюмах для мусульманок.

Как сообщает в понедельник, 26 августа издание Egypt Independent, в первую очередь постановление касается гостиниц в Айн-Сохне и Рас-Судре на Красном море, где давно действуют такие запреты.

В документе подчеркивается, что ограничения могут действовать только в отношении тех, кто купается в бассейнах в повседневных футболках и штанах.

Отмечается, что это «чревато попаданием в воду различных болезнетворных бактерий и в целом является негативным фактором для общего имиджа гостиницы».

В этой связи у отелей потребовали изменить правила пользования бассейнами. Указывается, что запреты на купание в буркини действуют в основном в отелях, находящихся под управлением христиан.

В 2018 году депутат парламента Египта Хеда Агами предложила ввести запрет на ношение в публичных местах никаба — черной вуали, полностью закрывающей лицо женщины.

Согласно инициативе, тем, кто появится в общественном месте с полностью закрытым лицом, грозит штраф в $56, однако при повторном нарушении взимаемая сумма возрастет вдвое.