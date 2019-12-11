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В США потратили $20 млн на борьбу с озерной форелью

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Борьба с озерной форелью в Йеллоустонском национальном парке обошлась в $20 млн. Об этом сообщило издание The Torrington Telegram во вторник, 10 декабря, со ссылкой на американскую Службу национальных парков.

Согласно статистике службы, с мая по октябрь 2019 года отловили более 280 тыс. единиц форели, которая подавляет реликтового обитателя озера, лосося Кларка. При этом борьба приносит свои плоды — количество выловленной хищной рыбы уменьшается.

Отмечается, что за восемь лет на борьбу с форелью было потрачено $20 млн, которые помог собрать партнер парка, организация Yellowstone Forever.

«Инвестиции обязательно окупятся. Их итогом станет экологическая реставрация популяции лосося Кларка, а также хорошая рыбалка и возможность увидеть речную выдру, хищную птицу скопу или медведя, ловящих лосось», — заявил руководитель программы по сохранению рыбных ресурсов в Йеллоустоне Тодд Коэль.

14 ноября сообщалось, что из водоемов Ростовской области исчезла рыба. Об этом заявил глава Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Николай Господарев. В местном научном сообществе считают, что проблема приобрела уже угрожающие масштабы.

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