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Природные парки планируют создать вокруг озер в Челябинской области

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Фото: prekrasnij-mir
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В Челябинской области планируют обустроить природные парки для отдыхающих вокруг озер Большой Кисегач, Теренкуль и Тургояк. Вести работы по сохранению водоемов призвал глава региона Алексей Текслер.

Как сообщает министерство экологии области, наличие охранного статуса экопарков «Кисегач» и «Тургояк» позволит оградить территории от негативного человеческого фактора и застройки. Озеро Тургояк уже носит статус памятника природы, однако под охраной только сама вода, острова и 20-метровая береговая линия, пишет сайт 1obl.ru.

По словам руководителя управления экологического просвещения минэкологии региона Виталия Безрукова, формат природного парка позволит установить жесткие ограничения на более обширную территорию. Парк сможет обязать объекты, расположенные на берегу, перестать пользоваться септиками, выгребными ямами, локальными очистными сооружениями и подключиться к централизованной системе канализации.

Южноуральские озера являются приоритетными местами для отдыха множества туристов. Новые условия содержания водоемов позволят людям не только отдыхать, но и обеспечат сохранность чистой природы.

2 декабря глава Евросовета Шарль Мишель на Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) заявил, что человечество веками воевало против природы, природные ресурсы чрезмерно эксплуатировались, но в настоящее время пришло время для «зеленой революции».

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