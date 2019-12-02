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Глава Евросовета призвал к «зеленой революции»

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Фото: TASS/Zuma/David Talukdar
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Председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе выступления на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) в Мадриде в понедельник, 2 декабря, рассказал о проблемах экологии и способах решения этих вопросов.

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По его словам, человечество веками воевало против природы, природные ресурсы чрезмерно эксплуатировались, но в настоящее время пришло время для «зеленой революции». «Теперь нам нужно что-то изменить», — цитирует его ТАСС. Власти Европы хотят сделать регион первым зеленым континентом, добавил Мишель.

Как добавила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, европейская зеленая сделка обозначит сокращение выбросов, создание рабочих мест и улучшение качества жизни. По ее словам, требуются инвестиции в зеленые технологии.

Конференция COP-25 началась в понедельник в Мадриде и продлится до 13 декабря. Форум посетят делегации более 190 государств.

В сентябре на прошедшем саммите ООН по климатическим изменениям 77 стран обязались к 2050 году полностью остановить выбросы парниковых газов в атмосферу. Ряд государств расширил свои национальные планы в вопросе экологии. Франция заявила, что не будет вести торговлю со странами, которые не соблюдают Парижское соглашение по климату, а власти ФРГ будут добиваться «углеродного нейтралитета» к 2050 году.

В августе генсек ООН Антониу Гутерреш объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете.

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