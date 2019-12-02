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Учёные придумали новые экологичные дороги

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Ученые из России, Казахстана и Бразилии придумали новые экологичные дороги. Традиционные слои из песка и щебня заменят на новый состав. Основания дорог сделают из смеси почвы, глины, металлического мусора и отходов известковых производств. Композит отличается прочностью и стойкостью к морозу, кроме того он не боится влажности. Производство новых дорог обойдется дешевле, их будет легко утилизировать, а их состав безопасен для природы.

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