В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон

Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».

Предприятие выпускает высокоточные винтовки и карабины под брендом ORSIS.

Как отметили в пресс-службе компании, российский вариант AR-15 уже прошел испытания, в том числе климатические. Пуля патрона 7,62х39 мм в два раза тяжелее, чем у американского автоматного патрона 5,56, и имеет большую энергию на всех дистанциях практической стрельбы.

При этом отдача и весовые параметры не увеличились, несмотря на больший калибр. Кроме того, высокоточные стволы ORSIS значительно повысили точность и ресурс изделия по сравнению с оригинальной М16.

Также разработан вариант винтовки с возможностью автоматного огня.

«На данный момент общий настрел при испытаниях на ресурс превысил 17 000 выстрелов. При этом показатели точности и кучности остались в пределах заявленной нормы 1,5–2 МОА [угловая минута] целевыми боеприпасами на дистанцию 300 метров», — приводит сообщение компании ТАСС.

28 ноября сообщалось, что российский снайпер побил мировой рекорд по дальности точного выстрела, поразив цель на расстоянии 1920 м в полной темноте и при неблагоприятных погодных условиях. Стрельба велась из дальнобойной винтовки СВЛК-14С «Сумрак» с ночным прицелом российского производства.