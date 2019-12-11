Оценки критиков: власти призвали переделать новый инвестиционный кодекс

Ряд ключевых государственных ведомств и управленцев раскритиковали принципиальный для инвесторов законопроект — о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК ). Свои замечания они представили в Государственно-правовое управление президента (документы есть у «Известий», их подлинность подтвердили ряд федеральных чиновников). К примеру, налоговая служба уверяет, что из-за закона значительно вырастет нагрузка на ее IT-инфраструктуру, ФНС просит дополнительно выделить на усовершенствование платформы 0,7 млрд рублей. Помощник президента Андрей Белоусов призвал предусмотреть в документе норму, отменяющую все договоренности с бизнесом на случай финансового кризиса. В Минфине сообщили, что знакомы с замечаниями и пообещали максимально учесть их при подготовке документов ко второму чтению.

Роман в письмах

Свой отзыв на законопроект подготовило и Государственно-правовое управление. Его глава Лариса Брычёва в письме к полпреду президента в Госдуме Гарри Минху отметила риски нарушения Конституции и дискриминации предпринимателей из партнерских государств.

В частности, по ее мнению, законопроект может ограничить регионы в принятии собственных видов господдержки, что противоречит главному документу страны. Кроме того, в инвесткодексе отдается предпочтение бизнесу из России, полагает Лариса Брычёва. Например, иностранные предприниматели в рамках регулирования будут обязаны в ФАС согласовывать все сделки с коллегами из РФ. Нарушение этого требования чревато признанием операции ничтожной. По мнению начальника ГПУ, это дискриминирует бизнес из стран ЕАЭС и ВТО.

белоусов Андрей Белоусов на XXVII отчетно-выборном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Еще один пункт закона допускает интервенцию властей в отношения между инвесторами . С ее точки зрения, это прямо противоречит Гражданскому кодексу, где есть запрет на произвольное вмешательство госорганов в частные дела.

Предложения помощника президента Андрея Белоусова направлены на существенное снижение рисков для государства. Они могут возникнуть из-за обязательства правительства защищать бизнес на три года от ухудшения условий. В частности, он призвал установить закрытый перечень подлежащих компенсации убытков и специально оговорить, что фискальные условия, которые замораживаются для инвесторов, могут быть отменены в случае форс-мажорных обстоятельств, например, финансового кризиса . Помощник Андрея Белоусова не предоставил «Известиям» дополнительных комментариев.

Замглавы ФНС Дмитрий Сатин в своем письме подчеркивает, что действующая IT-инфраструктура службы физически не сможет следовать заложенным в законопроектое методикам учета налогов . Дело в том, инвесторам придется вести раздельный учет финансовых потоков по проектам, которые подпали под соглашения о заморозке. Чтобы реализовать идеи Минфина, ФНС потребуется вложить в технологии 0,7 млрд рублей. В пресс-службе ведомства от комментариев отказались.

экномика Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Свои заключения представили также Счетная палата и ФАС. У главы СП Алексея Кудрина вызывает недоумение, почему в законопроекте не детализировано, как будут возмещаться убытки, причиненные бизнесу в результате ухудшения условий предпринимательской деятельности (например, из-за повышения налоговых ставок). Об этом говорится в его письме к главе ГПУ Ларисе Брычёвой. В пресс-службе палаты отметили, что для принятия законопроекта такую процедуру необходимо конкретизировать.

В письме ФАС за подписью замглавы ведомства Алексея Доценко сказано, что, поскольку за отбор проектов под выделение господдержки будут отвечать члены специального координационного органа при правительстве, есть риск, что они могут продвигать свои инициативы в ущерб другим . В пресс-службе ведомства на просьбу «Известий» уточнить, как можно снять такую угрозу пока не ответили.

В Минфине «Известия» заверили, что все риски, отраженные в письмах в ГПУ, формируются при неблагоприятных сценариях реализации положений законопроекта . Поправки ко второму чтению будут в том числе направлены на исключение негативных вариантов развития событий. Впрочем, как сообщил высокопоставленный федеральный чиновник, знакомый с ситуацией, часть специалистов финансово-экономического блока правительства уверена, что документ содержит значительные коррупционные и судебные риски. На такие угрозы ранее указывал и вице-премьер Дмитрий Козак.

Справка «Известий» Ключевая идея законопроекта о СЗПК — гарантия неизменности для инвесторов условий ведения бизнеса, прежде всего фискальных. Предусмотрено два режима: общий и проектный. Первый обеспечивает защиту на три года от любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный режим еще более лоялен, однако ориентирован на крупные мероприятия. Он гарантирует неизменность ставок по ряду налогов (на прибыль, на имущество, транспортному и земельному) на период от 6 до 20 лет. Чтобы получить такую стабильность инвестор должен заключить с государством соглашение и вложить не менее 250 млн рублей, если проект реализуется в социальной сфере, 1,5 млрд — в цифровой экономике, обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, 5 млрд — в других областях. Если государство нарушит условия договора, то инвестору компенсируется ущерб.

Принят с оговорками

Законопроект о защите и поощрении капиталовложений был 10 декабря принят Госдумой в первом чтении. Однако депутаты делали оговорку, что одобряют документ Минфина лишь при условии его существенной доработки.

Например, зампред ГД, единоросс Александр Жуков указал, что инвестиции в результате принятия регулирования будут концентрироваться исключительно в высокоразвитых регионах, это приведет к усилению неравенства между субъектами. В ЛДПР попросили исключить правовые коллизии между действующими и предложенными документом мерами господдержки.

Документ в нынешней редакции представляет собой достаточно позитивный регламент взаимодействия бизнеса и государства, но главное, чтобы он соблюдался в дальнейшем, заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. При этом он добавил, что выполнять условия СЗПК будет достаточно сложно, если произойдет мировой экономический кризис: рынок ожидает, что он наступит уже после президентских выборов в США в ноябре 2020-го. Частные инвесторы, которые к тому моменту вложат миллиарды рублей в российскую экономику, могут сильно потерять в деньгах или даже обанкротиться — и СЗПК вряд ли подстрахует их от этого , подчеркнул Георгий Остапкович.

экономика Александр Жуков Фото: ТАСС/Антон Новодережкин