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Проект платных парковок приостановили в Красноярске

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Власти Красноярска приостановили проект по введению в действие в городе платных парковок. Срок соглашения между администрацией и оператором платных парковок «Инфоком» подошел к концу. Паркоматы и программное обеспечение переходят городу.

Пока нет технической возможности принимать оплату. «Инфоком» также не имеет права взимать деньги с автомобилистов. В мэрии предупредили, что заморозка проекта означает лишь небольшой перерыв перед новым запуском после инвентаризации.

Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, за 2019 год проект платных парковок принес городскому бюджету всего 44 тыс. рублей. В мэрии полагают, что эти результаты значительно ниже ожидаемых.

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