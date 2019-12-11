Авто платеж: дилеры просят ограничить тарифы в СБП
Автодилеры попросили Центробанк ограничить 1,5 тыс. рублей комиссию при приобретении товаров с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Также они предлагают повысить порог максимальной суммы покупки, которую можно оплатить таким способом (сейчас он составляет 600 тыс. рублей). Об этом говорится в письме Ассоциации автодилеров главе регулятора Эльвире Набиуллиной. В Банке России «Известиям» сказали, что готовы рассмотреть все инициативы участников по развитию системы. Сейчас комиссия за оплату автомобиля картой составляет 1–2%, поэтому продавцы либо закладывают ее в стоимость сделки, либо склоняют покупать машины за наличные.
СБП забуксует
Маржинальность продажи большинства автомобилей составляет всего 0,5%, сказано в письме Российской ассоциации автодилеров (РОАД) в ЦБ (документ есть в распоряжении «Известий»). По мнению ассоциации, размер комиссии за покупку автомобилей через Систему быстрых платежей следует ограничить 0,3%, но не более 1,5 тыс. рублей. Сейчас граждане, приобретающие машины с помощью СБП, должны будут заплатить комиссию в 0,4–0,7%. При этом потолка абсолютной суммы нет.
В документе также сказано, что средняя цена легковой машины составляет 1,4 млн рублей, поэтому оптимально убрать ограничение по операциям в СБП (сейчас оно установлено на уровне 600 тыс. рублей). В РОАД подчеркнули, что в прошлом году доля поступлений от покупателей в безналичной форме составила всего 8%, при этом наличными за автомобили россияне заплатили 1,6 трлн рублей.
В ЦБ «Известиям» сказали, что нынешние ставки формировались совместно с представителями как кредитных организаций, так и торгово-сервисных предприятий и выступают компромиссным вариантом, учитывающим интерес большинства. Тем не менее изменения тарифов возможны в процессе развития СБП и после обсуждения всеми сторонами, использующими систему, заявили в пресс-службе регулятора.
Глава РОАД Олег Мосеев пояснил «Известиям», что ассоциация в своем желании установить комиссию в 0,3% ориентировалась на опыт европейских автодилеров. Кроме того, затраты финансовой системы на любую трансакцию — и на 150 рублей, и на 1,5 млн — одинаковы, и неясно, почему нужно оплачивать переводы исходя из процента от перечисленной суммы, подчеркнул Олег Моисеев.
— Предложенный ранее платежными системами уровень комиссий в 0,8% в настоящее время практически не применяется банками. А комиссии при выкупе дилерами авто с пробегом у физлиц и вовсе доходят до 10%, — пожаловался Олег Мосеев.
Для эффективной работы СБП комиссия должна быть ограничена 6 тыс. рублей, а максимальная сумма оплаты и вовсе не должна иметь потолка, считают в «Рольфе». Операционный директор АГ «Авилон» Александр Никонов полагает, что приемлемый тариф для приобретения автомобиля через сервис быстрых переводов ЦБ — 0,2% с ограничением его размера 10 тыс. рублей, а максимальная сумма оплаты должна составлять 2,5 млн рублей — именно столько в среднем тратят покупатели в автосалоне.
Доля оплаты картой в ГК «АвтоСпецЦентр» составляет менее 1% от всего объема продаж, рассказал гендиректор компании Денис Петрунин. Он добавил, что средняя ставка по эквайрингу — 1,8%, и она полностью оплачивается за счет дилера. В «Автомире» сообщили, что не включают комиссию за оплату картой отдельной строчкой в договоре, но сумма сделки в конечном итоге учитывает все расходы, которые несет дилер.
Нужно менять
Предложения автодилеров по установлению не только относительных ставок комиссии, но и предельных абсолютных значений для крупных покупок могут быть рассмотрены уже на ближайшем комитете профильной группы, сказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он подчеркнул, что определить целесообразность этих параметров можно будет после полноценного запуска системы оплаты по QR-кодам через СБП. Пока доступен только такой вариант проведения трансакции между физическим и юридическим лицами.
Снижение интерчейнджа в сегменте продаж машин уже способствовало росту приема карт в автосалонах, так как новый размер комиссий значительно ниже предыдущего, сообщил вице-президент ВТБ Алексей Киричек. По его оценкам, в будущем доля безналичных оплат в автомобильных салонах вырастет примерно на 15%.
Хотя ставки эквайринга сейчас составляют 1–2%, многие дилеры повышают комиссию при оплате картой до 3–5%, чтобы не уходить в минус, знает руководитель департамента финансов и анализа данных Рокетбанка Алексей Кудиш. СБП призвана помочь предпринимателям обойти высокий эквайринг, поэтому общая комиссия для оплаты авто не должна превышать 2 тыс. рублей, считает он.
В Промсвязьбанке сообщили, что в финорганизацию уже поступал запрос от трех крупных дилеров на отмену предельной суммы оплаты через СБП в 600 тыс. рублей.
Однако за все перечисления свыше этого порога банки должны отчитываться перед Росфинмониторингом, напомнил президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. Он дополнил: переводы в СБП — безотзывные, поэтому увеличение лимита грозит дополнительными рисками в случае ошибочных или мошеннических трансакций. Банки устанавливают порог по сумме переводов и оплат значительно ниже, например, в Альфа-банке — всего 50 тыс. рублей, отметил Василий Заблоцкий.
Даже при проведении максимально возможного по сумме платежа в 600 тыс. рублей комиссия составляет весомые 4,2 тыс. рублей — на эти деньги покупатель бы охотно докупил у дилера какое-то дополнительное оснащение, идет ли речь о ковриках в салон или защите моторного отсека, напомнил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Он полагает, что требуемые дилерами изменения позволят им хотя бы в какой-то мере увеличить оборот, а покупателю автомобиля — за счет сэкономленных средств дооснастить его дополнительными опциями, что для дилеров тоже станет заметным источником дохода.