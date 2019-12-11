Авто платеж: дилеры просят ограничить тарифы в СБП

Автодилеры попросили Центробанк ограничить 1,5 тыс. рублей комиссию при приобретении товаров с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Также они предлагают повысить порог максимальной суммы покупки, которую можно оплатить таким способом (сейчас он составляет 600 тыс. рублей) . Об этом говорится в письме Ассоциации автодилеров главе регулятора Эльвире Набиуллиной. В Банке России «Известиям» сказали, что готовы рассмотреть все инициативы участников по развитию системы . Сейчас комиссия за оплату автомобиля картой составляет 1–2%, поэтому продавцы либо закладывают ее в стоимость сделки, либо склоняют покупать машины за наличные.

СБП забуксует

Маржинальность продажи большинства автомобилей составляет всего 0,5%, сказано в письме Российской ассоциации автодилеров (РОАД) в ЦБ (документ есть в распоряжении «Известий»). По мнению ассоциации, размер комиссии за покупку автомобилей через Систему быстрых платежей следует ограничить 0,3%, но не более 1,5 тыс. рублей. Сейчас граждане, приобретающие машины с помощью СБП, должны будут заплатить комиссию в 0,4–0,7%. При этом потолка абсолютной суммы нет.

В документе также сказано, что средняя цена легковой машины составляет 1,4 млн рублей, поэтому оптимально убрать ограничение по операциям в СБП (сейчас оно установлено на уровне 600 тыс. рублей). В РОАД подчеркнули, что в прошлом году доля поступлений от покупателей в безналичной форме составила всего 8%, при этом наличными за автомобили россияне заплатили 1,6 трлн рублей.

Авто_1 Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Автор цитаты Сейчас тарифы за эквайринг при покупке автомобиля картой составляют 1–2%. Ассоциация автодилеров уже обращалась в ЦБ с просьбой снизить его стоимость, при этом ограничив максимальную сумму 1–1,5 тыс. рублей, писали ранее «Известия». По итогам диалога платежные системы уже уменьшили размер интерчейнджа (вознаграждения, которое берет себе Visa, MasterСard или «Мир») до 0,8% для крупных покупок, в том числе недвижимости и автомобилей. Эквайринг складывается из интерчейнджа и надбавки, которую вводят банки сверх 0,8%.

В ЦБ «Известиям» сказали, что нынешние ставки формировались совместно с представителями как кредитных организаций, так и торгово-сервисных предприятий и выступают компромиссным вариантом, учитывающим интерес большинства. Тем не менее изменения тарифов возможны в процессе развития СБП и после обсуждения всеми сторонами, использующими систему, заявили в пресс-службе регулятора.

Глава РОАД Олег Мосеев пояснил «Известиям», что ассоциация в своем желании установить комиссию в 0,3% ориентировалась на опыт европейских автодилеров . Кроме того, затраты финансовой системы на любую трансакцию — и на 150 рублей, и на 1,5 млн — одинаковы, и неясно, почему нужно оплачивать переводы исходя из процента от перечисленной суммы, подчеркнул Олег Моисеев.

— Предложенный ранее платежными системами уровень комиссий в 0,8% в настоящее время практически не применяется банками. А комиссии при выкупе дилерами авто с пробегом у физлиц и вовсе доходят до 10%, — пожаловался Олег Мосеев.

Для эффективной работы СБП комиссия должна быть ограничена 6 тыс. рублей, а максимальная сумма оплаты и вовсе не должна иметь потолка, считают в «Рольфе». Операционный директор АГ «Авилон» Александр Никонов полагает, что приемлемый тариф для приобретения автомобиля через сервис быстрых переводов ЦБ — 0,2% с ограничением его размера 10 тыс. рублей, а максимальная сумма оплаты должна составлять 2,5 млн рублей — именно столько в среднем тратят покупатели в автосалоне.

Доля оплаты картой в ГК «АвтоСпецЦентр» составляет менее 1% от всего объема продаж, рассказал гендиректор компании Денис Петрунин. Он добавил, что средняя ставка по эквайрингу — 1,8%, и она полностью оплачивается за счет дилера. В «Автомире» сообщили, что не включают комиссию за оплату картой отдельной строчкой в договоре, но сумма сделки в конечном итоге учитывает все расходы, которые несет дилер.

Нужно менять

Предложения автодилеров по установлению не только относительных ставок комиссии, но и предельных абсолютных значений для крупных покупок могут быть рассмотрены уже на ближайшем комитете профильной группы, сказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков . Он подчеркнул, что определить целесообразность этих параметров можно будет после полноценного запуска системы оплаты по QR-кодам через СБП. Пока доступен только такой вариант проведения трансакции между физическим и юридическим лицами.

Снижение интерчейнджа в сегменте продаж машин уже способствовало росту приема карт в автосалонах, так как новый размер комиссий значительно ниже предыдущего, сообщил вице-президент ВТБ Алексей Киричек. По его оценкам, в будущем доля безналичных оплат в автомобильных салонах вырастет примерно на 15%.

Хотя ставки эквайринга сейчас составляют 1–2%, многие дилеры повышают комиссию при оплате картой до 3–5%, чтобы не уходить в минус, знает руководитель департамента финансов и анализа данных Рокетбанка Алексей Кудиш. СБП призвана помочь предпринимателям обойти высокий эквайринг, поэтому общая комиссия для оплаты авто не должна превышать 2 тыс. рублей, считает он.

Авто_2 Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

В Промсвязьбанке сообщили, что в финорганизацию уже поступал запрос от трех крупных дилеров на отмену предельной суммы оплаты через СБП в 600 тыс. рублей.

Однако за все перечисления свыше этого порога банки должны отчитываться перед Росфинмониторингом , напомнил президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. Он дополнил: переводы в СБП — безотзывные, поэтому увеличение лимита грозит дополнительными рисками в случае ошибочных или мошеннических трансакций. Банки устанавливают порог по сумме переводов и оплат значительно ниже, например, в Альфа-банке — всего 50 тыс. рублей, отметил Василий Заблоцкий.

Даже при проведении максимально возможного по сумме платежа в 600 тыс. рублей комиссия составляет весомые 4,2 тыс. рублей — на эти деньги покупатель бы охотно докупил у дилера какое-то дополнительное оснащение, идет ли речь о ковриках в салон или защите моторного отсека, напомнил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Он полагает, что требуемые дилерами изменения позволят им хотя бы в какой-то мере увеличить оборот, а покупателю автомобиля — за счет сэкономленных средств дооснастить его дополнительными опциями, что для дилеров тоже станет заметным источником дохода.