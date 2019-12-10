Пушилин заявил о готовности ДНР к прямому диалогу с Киевом

Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) по-прежнему готова к прямому диалогу с Киевом. Об этом заявил во вторник, 10 декабря, глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в республике неоднократно говорили о невозможности полноценного разрешения конфликта без прямого диалога.

«Ну а отговорки президента [Украины Владимира Зеленского] по поводу каких-то других переговорщиков и прочего звучат по меньшей мере нелепо», — цитирует Пушилина «РИА Новости».

Ранее во вторник в республике допустили, что обмен пленными по формуле «88 на 53» может состояться между Донецком и Киевом до конца 2019 года. Как отметила уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова, всё зависит от Украины.

Накануне в Париже прошла встреча в «нормандском формате». В рамках саммита прошла двусторонняя встреча президентов России и Украина Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая длилась 1 час 20 минут.

По итогам переговоров Зеленский заявил о достигнутой договоренности провести обмен пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса 24 декабря.