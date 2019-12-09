Журнал Time опубликовал шорт-лист на звание «Человек года – 2019»

По версии журнала Time, звание «Человек года – 2019» могут получить спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, основатель Facebook Марк Цукерберг или президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет The Hill в понедельник, 9 декабря.

В шорт-лист журнала вошли также американская футболистка Меган Рапино, анонимный офицер ЦРУ, председатель КНР Си Цзиньпин и шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Победитель рейтинга будет объявлен в среду в декабрьском номере журнала.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа 24 сентября. Эта процедура призвана установить, есть ли основания для вынесения вопроса об импичменте на голосование конгрессменов.

Анонимный офицер ЦРУ инициировал расследование импичмента президенту Дональду Трампу, сообщив о содержании июльского телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Сообщалось, что Трамп просил Зеленского провести расследование в отношении его соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера с целью дискредитации.

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг стала известна на весь мир после своего эмоционального выступления в ООН 24 сентября. Тогда она заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают при этом о деньгах и экономическом росте.

Звание «Человек года» может присуждаться как отдельному человеку, так и группе лиц: в 2018 году его получили «Стражи» — журналисты, гонимые за свои взгляды и поиск правды, в 2017-м — «Нарушители молчания» — люди, которые выступили против сексуальных надругательств и преследований, ведущие участники движения #meToo, в 2016-м — президент США Дональд Трамп.

Рейтинг «Человек года» существует с 1927 года, когда этого звания был удостоен летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший Атлантику.