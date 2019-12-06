Грета Тунберг прибыла в Мадрид на поезде

16-летняя экоактивистка Грета Тунберг в пятницу утром прибыла в Мадрид на поезде для участия в 25-й Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25). Об этом 6 декабря сообщает El Pais.

По данным издания, Тунберг выехала в Мадрид на ночном поезде из Лиссабона, поездка продлилась 10 часов.

Долгое время не было известно, каким именно способом школьница решит добраться до Мадрида. В конечном итоге, она отдала предпочтение поезду. Однако, как отмечают эксперты, данный способ передвижения нельзя назвать полностью экологичным, так как определенный участок поезд должен тянуть тепловоз.

Днем ранее сообщалось, что общественники предложили Тунберг добраться от Лиссабона до Мадрида на осле. Они объяснили, что хотели, чтобы Грета лично узнала один «из способов, которым тысячи людей пользовались на протяжении веков» для преодоления расстояний.

В Португалию Тунберг, отказавшаяся от перелетов на самолете, прибыла на катамаране. Путь из США, где школьница принимала участие в саммите ООН по климату, занял 21 день.

Тогда же стало известно, что активистка удостоилась в Стокгольме премии «За правильный образ жизни» за 2019 год. Ежегодная награда присуждается борцам за сохранение культурных ценностей и урегулирование кризисов.

Конвенция ООН об изменении климата — соглашение, подписанное более чем 180 странами мира. 25-й саммит проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря.