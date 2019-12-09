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В ПФР назвали условие для приостановки выплаты пенсии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Выплату пенсий могут приостановить в том случае, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

В организации отметили, что это может коснуться тех людей, за которых деньги по доверенности получает другой человек. Сообщается, что такие меры призваны предотвратить возможность незаконного получения денег. Например, в случае смерти пенсионера.

В ПФР подчеркнули, что при отсутствии возможности явиться лично, можно обратиться к специалистам мобильной клиентской службы, которые могут приехать и зафиксировать получение денег на дому.

Ранее в ПФР заявили о том, что индексация пенсий в 2020 году будет проводиться с опережением инфляции.

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