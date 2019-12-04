В ПФР рассказали о порядке индексации пенсий в 2020 году

В следующем году индексация пенсий будет проводиться с опережением инфляции, заявили в Пенсионном фонде России (ПФР). Об этом сообщает «Российская газета» в среду, 4 декабря.

С 1 января 2020 года страховая часть пенсии неработающих пенсионеров увеличится на 6,6%, то есть среднемесячные выплаты вырастут на 1000 рублей в месяц.

Кроме того, в 2020 году Пенсионный фонд проведет индексацию на месяц раньше срока, который установлен законом, — не с 1 февраля, а с 1 января. Сам размер индексации составит 3,8%. Таким образом, средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году будет 16,4 тыс. рублей.

Такой порядок индексации обеспечит повышение выплат даже в том случае, если гражданину установлена социальная надбавка, компенсирующая разрыв между доходами пенсионера и величиной регионального прожиточного минимума.

В ПФР отметили, что расходы государственного бюджета по этому направлению составят 423 млрд рублей. Эта сумма учитывает и повышенные выплаты сельским пенсионерам, проработавшим на селе 30 и более лет, с учетом 25-процентной прибавки к фиксированной пенсии.

23 октября глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в следующем году потребовало бы 368 млрд рублей. По его словам, это очень большая сумма и в настоящий момент ПФР ею не располагает. На данный момент в стране зарегистрировано 43 млн пенсионеров. Из них работают 9,6 млн.

Индексация пенсии работающих пенсионеров прекращена с 2016 года.