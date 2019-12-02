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Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 2 декабря.

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Таким образом, до 1 января 2021 года сохраняется имеющийся размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, — 73,68%.

Закон о пенсионном обеспечении военнослужащих предусматривал пересмотр военных пенсий, а также увеличение на 2% денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников с 1 января 2013 года на ежегодной основе. Размер денежного пособия, который учитывался при исчислении пенсии, должен был постепенно увеличиться с 54% в 2012 году до 100%. В 2015 году этот порядок был приостановлен.

23 ноября в Министерстве труда России рассказали о том, что при массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии. Для этого прежде всего необходимо иметь стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин соответственно.

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