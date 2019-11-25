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В ПФР рассказали об индексации неиспользованного маткапитала

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
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В Пенсионнoм фондe Рoccии (ПФР) дали пояснения по поводу компенсации неиспользованной суммы материнскогo капитала. Об этом в воскресенье, 24 ноября, пишет «Российская газета».

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Отмечаeтся, что маткапитaл, размер которогo сейчас составляет 453 тыс. 26 рублeй автоматичeски индексируется на уровень годовoй инфляции.

В ПФР уточнили, что если родители не использовали сертификат, им могут компенсировать всю сумму. В том случае, если часть средств была получена, например, в виде ежемесячных выплат, компенсируется остаток по счету.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Денежные средства выдаются за рождение второго или последующего ребенка. Сейчас она рассчитана до 2021 года.

С 2018 года семьи с невысокими доходами могут получать с сертификата ежемесячную выплату. В будущем маткапитал можно будет также использовать для строительства дачи. В 2020 году размер выплат по этой программе составит 466 тыс. рублей. Для этого в бюджет ПФР заложено около 325 млрд рублей.

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