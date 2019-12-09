Илон Маск снёс ограждение на своём новом электропикапе. Cybertruck заметили в Малибу у ресторана, где предприниматель ужинал. Пока компания наслаждалась едой, автомобиль окружили прохожие. Одни скромно наблюдали издалека, другие подходили и делали селфи. А когда на парковке наконец появился владелец, его буквально атаковали вопросами. Маск явно был не готов к такому вниманию, поспешил сесть за руль и рванул с места и снес ограждение.