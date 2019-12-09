Медведев назвал выделенную на проведение переписи населения сумму

На всероссийскую перепись населения, запланированную на октябрь 2020 года, будет выделено более 30 млрд рублей. Об этом в понедельник, 9 декабря, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«На проведение переписи мы выделяем более 30 млрд рублей. Она пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, в отдаленных районах — с 1 апреля и до 20 октября 2020 года», — передает его слова «Интерфакс».

4 декабря Росстат презентовал слоган всероссийской переписи населения. В октябре орган утвердил логотип переписи населения, который выбрали по итогам конкурса среди профессиональных дизайнеров

В сентябре в Росстате сообщили, что ведомство не планирует заменять добровольное участие россиян в переписи населения на обязательное.

Кроме того, служба не планирует бороться с людьми, которые представляются вымышленными национальностями. По итогам переписи 2010 года оказалось, что среди жителей России можно повстречать «эльфов», «джедаев» и «готов», а в Москве обнаружили «гнома» и «самурая».