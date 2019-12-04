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Росстат озвучил слоган переписи населения 2020 года

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Малков презентовал слоган всероссийской переписи населения 2020 года на международном форуме добровольцев в Сочи.

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«Новый слоган переписи — «Создаем будущее!», — приводит слова Малкова «РИА Новости» в среду, 4 ноября.

По его мнению, девиз соответствует атмосфере международного форума добровольцев. В этом году волонтеров впервые привлекут к работе в переписи — не менее 20 тысяч человек. Соглашение было достигнуто между Росстатом и Росмолодежью.

Всероссийская перепись населения в 2002 году прошла под девизом «Впиши себя в историю России!», а в 2010 году — «России важен каждый!».

В октябре Росстат утвердил логотип переписи населения, который выбрали по итогам конкурса среди профессиональных дизайнеров. Эмблема представляет собой контурное изображение территории России в четырех цветах, которое плавно переходит в схематически изображенную группу людей. Синий цвет обозначает море, красный, — горные местности, желтый — степные равнины, зеленый — леса.

По замыслу авторов, логотип отражает общенациональный масштаб мероприятия и территориальное единство страны.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

В сентябре в Росстате сообщили, что ведомство не планирует заменять добровольное участие россиян в переписи населения на обязательное.

Кроме того, служба не планирует бороться с людьми, которые представляются вымышленными национальностями. По итогам переписи 2010 года оказалось, что среди жителей России можно повстречать «эльфов», «джедаев» и «готов», а в Москве обнаружили «гнома» и «самурая».

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