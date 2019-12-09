Конвоиры банды ГТА получили условные сроки

Суд приговорил полицейских, обвиняемых в халатности при конвоировании так называемой банды ГТА, к условным срокам. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Известия» 9 декабря.

Все они признаны виновными в халатности. Бывший командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Главного управления МВД РФ по Московской области и начальник смены Алексей Гришин и старший полицейский конвоя Михаил Фартушняк получили по три года условно. Заместитель командира взвода и замначальника смены конвоиров Алексей Маханьков получил два года условно, старший полицейский конвоя Елизавета Лукьянова — 1,5 года условно.

Ранее, в январе стало известно о том, что уголовное дело против полицейских, обвиняемых в халатности при конвоировании членов банды ГТА передано в суд.

Следствию удалось установить, что при сопровождении подсудимых полицейские в августе 2017 года грубо нарушили требования нормативных актов, которые определяют порядок конвоирования. В частности, сотрудники правоохранительных органов допустили одновременное перемещение под охраной лишь двух конвоиров. В результате халатных действий стражей порядка подсудимые напали на них, завладели их оружием и тяжело ранили одного из бойцов Росгвардии.

Участники банды ГТА совершали разбойные нападения с 2012 года. По данным СК, в состав группировки входили 14 человек, все уроженцы центральноазиатских республик. На их счету не менее 17 убийств. Главарь группировки был ликвидирован во время задержания, еще четверо участников банды находятся в международном розыске. В сентябре Верховный суд подтвердил пожизненные сроки для участников банды.