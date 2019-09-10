Верховный суд подтвердил пожизненные сроки для участников «банды ГТА»

Верховный суд оставил в силе приговор «банде ГТА». Четверо осужденных за убийства водителей останутся в тюрьме до конца жизни. Еще один участник группировки 20 лет проведет в колонии. В деле было девять подсудимых, в 2017 году четверо погибли в перестрелке. Тогда пятеро фигурантов в зале Мособлсуда

напали на конвоиров и открыли огонь. Троих мужчин ликвидировали на месте, один раненный позже скончался в больнице. В банду входили 14 человек, они орудовали на дорогах Москвы и Калужской области. На счету преступной группы 17 убийств, разбой и незаконное ношение оружия. Четверо участников «банды ГТА» до сих пор находятся в розыске.