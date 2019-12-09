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В России могут появиться электронные договоры купли-продажи автомобилей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минкомсвязи России и МВД РФ готовят новый бесплатный сервис, который позволит пользователям портала госуслуг оформлять электронный договор купли-продажи автомобилей. Об этом в понедельник, 9 декабря, со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Максима Паршина сообщила газета «Коммерсант».

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Издание отмечает, что данные о продавце, покупатели и транспортном средстве будут заполняться автоматически, а заверить документ можно будет простой электронной подписью через личный кабинет.

Таким образом, на основе договора автоматически будут сформированы черновики заявлений на регистрацию транспортного средства новым собственником и о прекращении регистрации предыдущим.

Замглавы ведомства отметил, что электронный договор позволит ускорить и обезопасить оформление сделок купли-продажи автомобилей. Отмечается, что сервис может быть запущен в 2020 году, на первом этапе он будет доступен только физическим лицам.

7 декабря сообщалось, что в России изменится состав сопроводительных документов на автомобили. Это произойдет в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.

Стандарт вводится на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 т (за исключением тех, чей объем производства у изготовителя не превышает 2 тыс. единиц в год).

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