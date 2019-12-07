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Названы попадающие под регулирование нового документа автомобили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 т с указанием потребляемых энергии и топлива будут выдавать только при покупке новых транспортных средств. Об этом заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов рассказал РБК.

По его словам, документ не понадобится тем, кто будет перепродавать уже находящиеся в эксплуатации автомобили. Кроме того, документ не имеет обязательного характера. Автопроизводители смогут выдавать его на добровольной основе с 31 марта 2020 года. Также Кулешов отметил, что за возможное неполучение нового документа никакой ответственности не предусмотрено.

7 декабря сообщалось, что в России изменится состав сопроводительных документов на автомобили. Это произойдет в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.

Стандарт вводится на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 т (за исключением тех, чей объем производства у изготовителя не превышает 2 тыс. единиц в год).

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